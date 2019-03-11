Ключевое преимущество карты – уникальная бонусная программа Кредит Европа Банка, в рамках которой клиент получает моментальное вознаграждение за любые покупки по карте в виде Бонусных баллов, которые доступны к использованию сразу же после их начисления. Бонусные баллы можно потратить везде на территории России, где принимаются к оплате банковские карты. Один балл равен одному рублю. Срок действия Бонусных баллов - 12 месяцев. Повышенные Бонусные баллы в размере 10% начисляются при оплате покупок за рубежом в категориях: транспорт (авиабилеты, железнодорожные билеты, такси, метро, городской транспорт и пригородный транспорт), платные дороги, гостиницы и отели, туристические агентства, АЗС, аренда транспортных средств, паркинг, развлечения, кафе и рестораны. Во всех других категориях начисляется 1%.

Также повышенные Бонусные баллы в размере 7% начисляются при оплате покупок на территории России в категориях: транспорт (авиабилеты, железнодорожные билеты, такси, метро, городской транспорт и пригородный транспорт), платные дороги, гостиницы и отели, туристические агентства. В размере 5% - в категории АЗС. Во всех других категориях начисляется 1%.

Кроме того, карта обладает рядом других преимуществ: максимальный кредитный лимит до 3 000 000 рублей, бесплатное обслуживание при сумме безналичных расходных операций свыше 60 000 рублей в месяц (при невыполнении условий оборота ̶ 990 рублей в месяц). Держатели карты могут пользоваться программой Masterсard Airport Experiences при поддержке Lounge Key и бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов по всему миру. Предоставляется консьерж-сервис 7 дней в неделю 24 часа в сутки, страховая программа для путешествующих, льготный период кредитования на покупки до 55 дней, удобная программа рассрочки, возможность снятия наличных за рубежом без комиссии. Подробная информация размещена на сайтах www.crediteurope.ru и travelpass.ru .

«На рынке банковских карт это наиболее доступный премиальный продукт и первая карта для путешествий и деловых поездок с подобной программой лояльности, позволяющей моментально получать вознаграждение за любые покупки. Держателю карты не придётся ожидать, пока банк начислит бонусы, а, как правило, это может занимать от нескольких дней до нескольких недель. Потратить Бонусные баллы тоже можно моментально при оплате картой любых покупок в любых магазинах на территории России. Новая карта Mastercard #TRAVELPASS Кредит Европа Банка открывает для клиента дополнительные возможности в мире путешествий», — комментирует начальник департамента маркетинга, продаж и управления портфелем Владимир Мохначук.