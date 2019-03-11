Санкции, введенные в понедельник США в отношении Еврофинанс Моснарбанка не отразятся на деятельности Газпромбанка (ГПБ), который является миноритарным акционером этой кредитной организации — ГПБ не проводит операций по счетам компаний, санкционированных США в рамках программы мер против Венесуэлы, заявил РИА Новости пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов.

Минфин США сообщил в понедельник, что добавил в санкционные списки Еврофинанс Моснарбанк якобы за связь с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA. Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон на прошлой неделе говорил, что иностранные финансовые организации могут оказаться под санкциями за содействие «незаконным трансакциям в пользу Николаса Мадуро». Включение в список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или транзакции с этим банком.

«На деятельности Газпромбанка это не скажется, Газпромбанк — один из крупнейших розничных и ипотечных банков в России», — сказал Трифонов.

«У Газпромбанка миноритарный пакет акций в Еврофинанс Моснарбанке, операций по счетам компаний, санкционированных США в рамках программы санкций против Венесуэлы, Газпромбанк не проводит. Планы банка в отношении миноритарного пакета в Еврофинанс Моснарбанке в сложившихся условиях пока не комментируем», — добавил он.