Платежный сервис Free-Kassa с февраля 2019 года начал прием криптовалюты tether USD.

По заявлению разработчиков, стоимость криптовалюты подтверждается запасами долларов США, которые хранятся на банковских счетах компании, говорится в сообщении компании Free-Kassa.

По словам директора по развитию компании Free-Kassa Виталия Лаврова, в tether USD чувствуется потенциал, так как стабильность этой криптовалюты зависит от курса американского доллара. Но вот будет ли этот потенциал реализован – это уже другой вопрос, добавил он.