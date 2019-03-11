Потребители жилищно-коммунальных услуг в России по большинству позиций переплачивают более 100% их себестоимости. Об этом в интервью на телеканале НТВ сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, решить существующие проблемы с тарифами планируется на законодательном уровне.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам — это все чушь собачья», — сказал он.

Артемьев пояснил, что на различных станциях коммунальных услуг сегодня примерно три четверти российских регионов переплачивают за их предоставление, а остальные — около одной четверти — имеют тарифы заниженные. Кроме того, в двух соседних областях, где подготовка ресурса производится в одинаковых климатических условиях, тарифы на воду могут отличаться в 54 раза, отметил глава ФАС.

Он подчеркнул, что в действующие акты правительства внесено более 1,5 тыс. поправок на эту тему, однако, как считает глава ФАС, сегодня этих актов недостаточно для решения проблем с тарифами. По его словам, тарифное «хулиганство» происходит на уровне субъектов федерации и органов местного самоуправления, куда ФАС «трудно дотянуться, так как у них [местных властей] свои правовые полномочия».

Как заявил Артемьев, для решения проблемы ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве. «Мы наводим порядок, сейчас делим числитель на знаменатель, и у нас остается только два вида тарифов: текущий и инвестиционный, что совершенно понятно, [ведь] есть операционные затраты, есть инвестиционные затраты», — уточнил он.

Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в нормативную базу о совершенствовании государственного регулирования цен на электроэнергию на оптовом и розничных рынках. Поправки нацелены на то, чтобы исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством в прогнозе социально-экономического развития.