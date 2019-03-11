Еврофинанс Моснарбанк, включенный в понедельник в санкционный список США, продолжает работать в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами,следует из сообщения на сайте кредитной организации.



«В связи с информацией о введении США санкций в отношении АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» сообщаем, что банк продолжает работу в стабильном режиме. Банк выполняет и будет безусловно выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме. АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» традиционно строит свою стратегию таким образом, чтобы обеспечить эффективную и бесперебойную работу в самых разных внешних условиях», — отмечается в сообщении.

В Еврофинанс Моснарбанке добавили, что финучреждение имеет высокое качество активов и высокие уровни ликвидности и достаточности капитала. «А ставка на стабильные и надежные финансовые инструменты, совместно с консервативной политикой по оценке рисков, позволяет банку преодолевать негативные тенденции как внутреннего, так и внешнего характера», — заключили в банке.