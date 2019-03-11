Выявленные недавно в России незаконные кол-центры по сбору долгов были созданы одной из микрофинансовых организаций (МФО), пишет «Коммерсант». Для большей эффективности взыскания черные коллекторы представлялись сотрудниками различных силовых структур и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также угрожали жизни и здоровью должников.

Об их выявлении сообщил на встрече с профессиональными взыскателями в феврале замдиректора ФССП России Игорь Савенко. «Выявлены случаи создания незаконных кол-центров, которые действуют в интересах микрофинансовых организаций, — отмечал он. — В настоящее время органами внутренних дел, а также специалисты ФССП России проводят проверки по данным фактам».

Сотрудники ГУ МВД установили, что в Санкт-Петербурге действует группа компаний (ГК) «Росденьги», в структуре которой существуют отделы, занимающиеся незаконной коллекторской деятельностью. В целях возврата просроченной задолженности по займам, выданным МФО, входящими в данную ГК, были созданы кол-центры, расположенные в арендуемых офисных помещениях с рабочими местами на 50—100 сотрудников. По словам участников рынка, это сопоставимо с кол-центром крупного агентства из реестра ФССП.

В рамках описываемой схемы при возникновении у заемщика МФО из ГК просроченной задолженности его персональные данные передавались таким кол-центрам для дальнейшей «отработки» при помощи угроз уголовного преследования, порчи имущества, жизни и здоровью, распространения порочащих сведений о должниках и их родственниках. Сотрудники кол-центров нередко представлялись сотрудниками различных коллекторских агентств, не состоящих в госреестре, отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД и ФССП. В штат нелегальных кол-центров активно набирали персонал, ориентируясь в основном на резюме охранников, продажников, разнорабочих, бывших сотрудников вооруженных сил или МВД. Договоры с сотрудниками кол-центров не оформлялись, зарплата им выдавалась на руки и состояла из фиксированной части и процента от взысканной суммы.

В ЦБ отметили, что МФО, работающие под товарным знаком «Росденьги», были исключены из госреестра МФО в период с 2016 по 2019 год в связи с неоднократным в течение года нарушением требований закона «О микрофинансовой деятельности» и иных нормативных правовых актов.



По словам одного из источников издания, под брендом «Росденьги» (компании с таким называнием не существует) работало порядка 30 организаций, при этом часть из них не была включена в реестр. Правообладателем торгового знака выступает ООО «ФастФинанс», официально договор с ним заключен у семи МФО. Сейчас ООО переименовано в «ИнтаймФинанс», его возглавляет Т.В, Ливашова, которая подписывала договора на использование бренда в качестве гендиректора «ФастФинанса». ООО «ИнтаймФинанс» принадлежит Светлане Поликарповой, она же была совладельцем ООО «Кронос», работавшего под брендом «Росденьги». На сайте «Росденег» говорится, что МФО «продолжают принимать денежные средства в погашение заемных обязательств по ранее выданным займам», а также планируют обжаловать исключение из госреестра.

Эксперты отмечают, что основная доля незаконных взысканий исходит именно от МФО и нелегальных кредиторов и пока регуляторы не могут эффективно с этим бороться.