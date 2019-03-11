Вывод денежных средств из России за рубеж по сравнению с 2017 годом уменьшился на 24%, а обналичивание денег в банковском секторе — почти в два раза. Такие данные приводит Банк России в оценке объемов и структуры сомнительных операций в 2018 году .

Оценка подготовлена на основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ о выявленных фактах проведения сомнительных операций кредитными организациями и их клиентами.

Как уточняется в сообщении пресс-службы регулятора, наибольшее сокращение объемов отмечено по сомнительным выдачам наличности юридическим и физическим лицам, а также по выводу денежных средств за рубеж с использованием исполнительных документов.

В 2018 году в структуре обналичивания превалировали выдачи со счетов и по платежным картам физических лиц (57%), в структуре вывода денежных средств за рубеж — авансовые платежи (32%) и сделки с услугами, в основном в области морских контейнерных перевозок (23%).

При ощутимом сокращении объемов обналичивания денег в банковском секторе в 2018 году усилился его переток в небанковский сектор, что отразилось на росте объема транзитных операций повышенного риска по безналичной компенсации наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми компаниями и дистрибьюторами, указывает регулятор. Напомним, что об этом же в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным говорил сегодня глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.



При этом, по данным Росфинмониторинга, основным потребителем теневых финуслуг остается строительный сектор.