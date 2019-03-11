Телекоммуникационная компания «МТС» отменяет сервисные сборы при продаже театральных и концертных билетов в Интернете, а также запускает офлайн-продажу билетов. Соответствующее сообщение распространено в понедельник.

Так, оператор объявил об отмене его дочерними компаниями Ticketland и Ponominalu.ru сервисных сборов при продаже билетов на культурные мероприятия и о соответствующем снижении цены на билеты.

«Впервые на рынке электронных продаж билеты будут доступны без дополнительных сервисных сборов, по фактическому номиналу, — подчеркивается в релизе. — Билеты доступны на порталах Ticketland и Ponominalu, в приложении «Мой МТС».

Также МТС запускают продажи билетов без сервисного сбора офлайн — в салонах собственной розничной сети. В программу включено более 1 тыс. салонов в Москве и Московской области, Краснодарском крае, в том числе на курортах Черноморского побережья, в Татарстане, Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской и Иркутской областях. В перспективе программа может быть расширена на другие регионы.



В поддержку отмены сервисных сборов оператор запустил рекламную кампанию с участием народного артиста России Дмитрия Певцова.