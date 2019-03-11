Банк ЗЕНИТ совместно с компанией ВСК предлагает новую программу страхования. Полис страхования «Мультиполис» — это комплексное предложение, сочетающее в себе защиту по нескольким направлениям: страхование жилья и гражданской ответственности, страхование от несчастного случая и дополнительные сервисные услуги «Домашний помощник».

Особенность страхования по программе «Мультиполис» — комплексное покрытие нескольких рисков в рамках одной программы. По риску в результате наступления несчастного случая предусмотрены страховые выплаты в размере 400 тысяч рублей, при этом страховка распространяется не только на клиента, но и на его детей. Страховое покрытие по страхованию жилья составляет 1,5 млн рублей, из них 500 тысяч рублей приходится на внутреннюю отделку и оборудование, 450 тысяч рублей — на движимое имущество, 550 тысяч рублей — на гражданскую ответственность. Условия новой программы страхования включают покрытие дополнительных расходов при наступлении страхового случая в рамках сервиса «Домашний помощник»: замена замка, уборка помещения, иные услуги. Стоимость страхового полиса — 30 тысяч рублей.

Договор заключается сроком на один год, а выплата денежных средств в случае наступления страховых событий поступает в течение 5 дней.

Полис можно оформить в любом офисе Банка ЗЕНИТ в день обращения, предъявив только паспорт. При этом не потребуется осмотр недвижимости, заполнение анкет, предоставление результатов оценки имущества и правоустанавливающих документов.

«Продукт «Мультиполис» — это дополнительная гарантия спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, — комментирует Дмитрий Юрин, заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ. — Теперь у наших клиентов есть возможность оформить пакет страхового покрытия на выгодных условиях и воспользоваться высококачественным сервисом. Полис обеспечит клиентам защиту в экстренных ситуациях, покрывая риски в отношении как здоровья, так и имущества и гражданской ответственности».

С условиями страховых программ можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ в соответствующем разделе.