Банк «Финсервис» вводит для корпоративных клиентов новую услугу – мобильное приложение для бизнеса FinBusiness, которое упростит банковские операции.

Клиенты смогут одновременно работать с несколькими контрагентами в режиме мультиклиента, просматривать текущие остатки на счете, запрашивать последние операции, контролировать поступления и получать выписки. Письма можно будет создавать, сохранять, подписывать с помощью серверной подписи и распечатывать из смартфона, говорится в сообщении банка.

Также реквизиты рублевых счетов можно будет уточнить в приложении, и, при необходимости, отправить контрагенту. Пользователь приложения о любых действиях со счетом будет узнавать мгновенно, благодаря безопасным Push-уведомлениям.

При этом серверная подпись в приложении является полноценной усиленной неквалифицированной электронной подписью и соответствует требованиям 63-ФЗ. Все Push-уведомления, которые получает клиент, являются защищенными.