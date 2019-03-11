Экспресс-овердрафт позволяет клиентам-ИП и юрлицам, которые обслуживаются в Банке в течение минимум 3 месяцев, оперативно получить финансирование на текущую деятельность без предоставления залога.

Кредит оформляется в режиме онлайн. Ставка зависит от истории отношений клиента с Банком: для предпринимателей и компаний, которые работают с Альфа-Банком более 3 лет, ставка снижается на 3 процентных пункта – до 13,5% годовых.

Банк делает клиенту предложение об открытии овердрафта по результатам анализа его оборотов по счету. Лимит овердрафта пересматривается на ежемесячной основе и автоматически увеличивается при росте транзакционной активности клиента.

Клиент получает предложение в мобильном и интернет-банке и может подтвердить свое согласие одним кликом. После этого Банк актуализирует его кредитную историю по базам БКИ. Вся процедура занимает 2 минуты.

При положительном решении средства перечисляются на счет клиента в тот же день.

«Наши клиенты используют овердрафты как «запасной кошелек» для покрытия кассовых разрывов, финансирования текущей деятельности. Продукт востребован – клиентов подкупает простота и скорость получения средств, отсутствие требования залога и привлекательная ставка. Прежний лимит полностью удовлетворял потребности клиентов микро- и малого бизнеса. Повышение лимита до 10 млн рублей отвечает на запрос верхнего сегмента малого бизнеса, которому под обороты требуется более широкое кредитное плечо.

Оформление кредита размером 10 млн рублей в рамках классической кредитной процедуры обычно занимает 1-2 недели, заемщику требуется подготовить пакет документов, подтвердить финансовое состояние. Экспресс-овердрафт, который можно оформить одним кликом в интернет-банке, значительно упрощает жизнь бизнесу, и мы уверены, что клиенты это оценят", - отмечает директор департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.