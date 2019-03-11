«Микрогород «В лесу» - один из самых востребованных объектов недвижимости в Московской области. Мы рады, что привлекли финансирование на дальнейшее развитие нашего флагманского проекта. Кредитное соглашение с Альфа-Банком позволит ROSE GROUP не только предложить рынку новое качественное жилье, но и усовершенствовать инженерную и социальную инфраструктуру. В наших планах - строительство дошкольного образовательного учреждения, расширение газовой котельной», - отметил генеральный директор компании-застройщика Александр Казмирчук.

«Проект будет финансироваться с использованием механизма эскроу, что позволит защитить средства дольщиков на весь срок строительства. Альфа-Банк выстроил максимально удобный как для покупателя недвижимости, так и для застройщика процесс оформления сделки. Завершив процедуры, связанные с выбором квартиры и подачей документов в офисе ROSE GROUP, дольщик сразу же, за одно посещение Альфа-Банка, заключает трехсторонний договор счета эскроу. При этом он не должен возвращаться к застройщику, как это происходит в случае классического счета эскроу», - подчеркнул начальник управления расчетного бизнеса Альфа-Банка Евгений Жилов.

Эскроу-счет - новый механизм приобретения жилья, предусмотренный поправками к федеральному закону 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Это специальный счет, на котором хранятся денежные средства покупателя до момента ввода жилья в эксплуатацию. Таким образом, закон гарантирует безопасность средств дольщиков до момента, пока им не будут переданы готовые квартиры.

Строительство Микрогорода «В лесу» началось в марте 2011 г. Общая площадь проекта составляет 1,3 млн кв.м и 60 000 кв.м зон общего пользования, социальной и коммерческой инфраструктуры. 3-я очередь Микрогорода «В лесу» будет включать 896 квартир, подземный паркинг и коммерческую инфраструктуру на первых этажах. Площадь участка проектирования - 4,47 Га.