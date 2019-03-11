На мероприятии вы узнаете, как с помощью искусственного интеллекта ускорить обработку информации, привлекать и обслуживать больше клиентов, а также повышать доходы без увеличения штата сотрудников. Регистрация и подробная информация - на сайте конференции .

Ключевые вопросы программы:

Цифровые работники в банковских операциях. Опыт применения интеллектуальных технологий в открытии счетов, обработке платежей, клиентской поддержке и других процессах.

Чат-боты, машинное обучение и технологии обработки естественного языка для привлечения клиентов, повышения доходности бизнеса и оценки рисков.

Интеллектуальная роботизация. Расширение возможностей RPA в работе с документами и данными в финансовых организациях.

Цифровой банк будущего. Какие перспективные технологии будут использовать компании в ближайшие 2-3 года?

На мероприятии выступят:

Анастасия Изыкова , начальник управления повышения эффективности, операционный департамент, АО «Альфа-Банк».

, начальник управления повышения эффективности, операционный департамент, АО «Альфа-Банк». Наталья Роменская, директор по цифровой трансформации Департамента ИТ ПАО ВТБ.

директор по цифровой трансформации Департамента ИТ ПАО ВТБ. Светлана Архипкина , региональный менеджер, UiPath.

, региональный менеджер, UiPath. Ярослав Шуваев , руководитель направления развития перспективных продуктов, АК Барс Цифровые Технологии, куратор курса UX&UI в BHSAD.

, руководитель направления развития перспективных продуктов, АК Барс Цифровые Технологии, куратор курса UX&UI в BHSAD. Марианна Данилина , заместитель директора практики повышения операционной эффективности, KPMG.

, заместитель директора практики повышения операционной эффективности, KPMG. Ольга Морозова, директор по работе с финансовым сектором, ABBYY Россия.

Успейте зарегистрироваться , количество мест ограничено.