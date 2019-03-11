19 марта 2019 года ABBYY и информационно-аналитический проект Digital Enterprise проводят III конференцию о применении интеллектуальных технологий в банковских задачах.
На мероприятии вы узнаете, как с помощью искусственного интеллекта ускорить обработку информации, привлекать и обслуживать больше клиентов, а также повышать доходы без увеличения штата сотрудников. Регистрация и подробная информация - на сайте конференции.
Ключевые вопросы программы:
- Цифровые работники в банковских операциях. Опыт применения интеллектуальных технологий в открытии счетов, обработке платежей, клиентской поддержке и других процессах.
- Чат-боты, машинное обучение и технологии обработки естественного языка для привлечения клиентов, повышения доходности бизнеса и оценки рисков.
- Интеллектуальная роботизация. Расширение возможностей RPA в работе с документами и данными в финансовых организациях.
- Цифровой банк будущего. Какие перспективные технологии будут использовать компании в ближайшие 2-3 года?
На мероприятии выступят:
- Анастасия Изыкова, начальник управления повышения эффективности, операционный департамент, АО «Альфа-Банк».
- Наталья Роменская, директор по цифровой трансформации Департамента ИТ ПАО ВТБ.
- Светлана Архипкина, региональный менеджер, UiPath.
- Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов, АК Барс Цифровые Технологии, куратор курса UX&UI в BHSAD.
- Марианна Данилина, заместитель директора практики повышения операционной эффективности, KPMG.
- Ольга Морозова, директор по работе с финансовым сектором, ABBYY Россия.
Успейте зарегистрироваться, количество мест ограничено.
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