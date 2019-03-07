Юристы из британской юридической фирмы Simons Muirhead & Burton, представляющие интересы Рубена Варданяна, потребовали от мальтийского издания The Shift News удалить статью о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог», которая написана на основе материалов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщается на сайте издания.

В письме, которое поступило в редакцию, юристы указывают, что выпущенная 4 марта статья «наносит огромный ущерб» репутации Варданяна (до 2012 года он возглавлял «Тройку»). Если The Shift News не согласится удалить материал, против издания и его редакторов будут поданы иски о клевете.

Юристы в письме указывают, что обвинения, опубликованные в СМИ, касаются «подразделения по управлению частным капиталом группы компаний «Тройка Диалог», которое представляет собой небольшую долю активов компании». Они утверждают, что Варданян никогда не участвовал в деятельности этого управления и не был задействован «в схеме отмывания денег». В The Shift News отметили, что удалять опубликованный материал не собираются.

Скандал вокруг «Тройки» возник после того, как в начале марта OCCRP сообщил о созданной компанией сети из более чем 70 офшоров. По данным авторов расследования, с помощью этой системы были выведены около 4,6 млрд долларов, посредниками «Тройки» называют Deutsche Bank, Citigroup Inc и Raiffeisen Bank.

В пресс-службе Raiffeisen Bank сообщали РБК о начале внутреннего расследования. Акции кредитной организации после публикации OCCRP упали на 10%. Сам Варданян заявил, что материалы журналистского проекта содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел».