Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам февраля 2019 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это совпало с ожиданиями экспертов, свидетельствуют обнародованные данные государственного статистического управления.

По данным ведомства, в феврале инфляция в городах в годовом выражении выросла на 1,5%, в сельской местности — на 1,4%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 0,7%, на непродовольственные — на 1,7%. Цены на потребительские товары увеличились на 1,1%, на услуги — на 2,1%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в феврале вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, совпав с показателями прошлого месяца и оказавшись ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост PPI до 0,2%.

Услуги здравоохранения в феврале подорожали на 2,8%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,4%, на жилье — на 2,2%, цены на транспорт и связь упали на 1,2%, уточняет статистическое управление.

Цены на свежие фрукты в феврале выросли на 4,8%, а на свежие овощи и зелень — на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года, яйца подешевели на 7,4%, цены на мясо снизились на 0,9%, свинина подешевела на 4,8%.

Согласному официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2019 году увеличится примерно до 3%. По итогам 2018 года, показатель вырос на 2,1% хотя власти также ожидали 3%.