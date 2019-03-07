Председатель Народного банка Китая И Ган исключил использование правительством страны корректировки курса жэньминьби (официальное название юаня) в качестве средства ведения торговой войны с США. Об этом он заявил в воскресенье в ходе пресс-конференции в рамках второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) 13-го созыва.



«Рационально рассматривая трения вокруг внешней торговли, могу сказать, что использование валютного курса в целях конкурентной борьбы невозможно, его применение в качестве инструмента для торговых трений исключено», — указал он.

«Открытие финансового рынка (КНР) продвигается в соответствии с графиком в рамках осуществляемой Китаем политики реформ и открытости», — добавил глава регулятора.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами.