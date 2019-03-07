Юань благодаря механизму формирования обменного курса самим рынком станет весьма привлекательной валютой, заявил председатель Народного банка Китая (ЦБ) И Ган.

«Я уверен в том, что в этом году юань благодаря механизму рыночного формирования обменного курса станет очень привлекательной, свободно используемой валютой. Уверенность жителей Китая, китайских компаний и зарубежных инвесторов в юанях укрепляется с каждым днем», — сообщил И Ган на пресс-конференции, которая проходит в Пекине в рамках ежегодной сессии парламента страны — Всекитайского собрания народных представителей.

Глава китайского ЦБ также подчеркнул, что регулятор всеми усилиями будет сохранять стабильного обменного курса своей национальной валюты.

«В последние три — четыре года, начиная с 2015 года, юань действительно несколько девальвировал из-за различных внешних факторов. Однако в настоящее время, сталкиваясь с этим давлением девальвации, мы всеми усилиями сохраняем обменный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США на торговых переговорах с Китаем просят Пекин сохранять стабильный курс юаня, и этот вопрос поднимался в ходе нескольких раундов переговоров. США отметили, что любая попытка обесценить юань будет встречена более высокими тарифами со стороны Штатов. Агентство отмечало, что обесценивание юаня может быть стратегией, направленной на противодействие существующим американским пошлинам на импорт КНР.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015—2016 годов (до 6,55), в июле 2016-го (до 6,67), третья началась в октябре 2016-го.

После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.