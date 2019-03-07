Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна продолжает вести работу по снятию санкций с России, которые, по мнению итальянских властей, наносят ущерб итальянской экономике.

«С Москвой мы развиваем наше традиционное стремление к диалогу. Сразу после получения доверия правительством (в начале июня 2018 года. —Прим. ред) я вылетел в Канаду на G7 и сразу же столкнулся с проблемой санкций», — рассказал Конте на внешнеполитической конференции в городе Генуя.

По словам главы итальянского правительства, диалог с Россией служит для защиты «национальных интересов» Италии, что «отлично понимает» и президент США Дональд Трамп.

«Мы работаем над тем, чтобы прийти к снятию санкций: мы не можем достичь этого завтра утром, но мы все должны для этого работать. Это означало бы ослабление напряженности и способствование развитию диалога со странами, наиболее подверженными влиянию России», — отметил Конте, повторив тезис о том, что санкции не должны быть самоцелью.

Правительство Италии закрепило необходимость отмены санкций в отношении РФ в «правительственном контракте», который «Движение 5 звезд» и партия «Лига» заключили перед формированием нового кабинета министров.

Ранее представители итальянского руководства неоднократно заявляли о необходимости устранения причин для взаимных санкций России и Евросоюза, называя их «инструментом, а не самоцелью».