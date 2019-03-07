Глава Европарламента Антонио Таяни допустил перенос даты выхода Великобритании из Европейского союза до начала июля, однако отметил, что для этого Британии необходимо будет назвать причину для такого решения.

«Я убежден, что дату выхода можно перенести самое большее на несколько недель — с конца марта максимум на начало июля. Потом начинает действовать Европарламент нового созыва», — заявил Таяни в интервью медиагруппе Funke.

При этом глава Европарламента отметил, что «в любом случае британцы должны будут назвать причину для переноса». По словам Таяни, причиной для переноса даты Brexit может стать проведение выборов или нового референдума.

«Они решили уйти (выйти из ЕС. — Прим. ред.). Это их проблема, а не наша», — заявил Таяни в интервью, которое опубликовано в газете Westfälische Rundschau.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее предложила парламенту способ преодоления кризиса вокруг предлагаемого правительством, но отвергаемого депутатами соглашения об условиях Brexit. Мэй предложила палате общин провести голосование по предложению правительства до 12 марта. Если документ будет в очередной раз отвергнут, то, по ее словам, парламентарии 13 марта проголосуют по вопросу, хотят ли они осуществить Brexit без сделки 29 марта. Если они выскажутся против этого сценария, то палата общин 14 марта сможет проголосовать за краткое, ограниченное продление статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе. На данный момент Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта.