Курс рубля на неделе торговался в диапазоне 65,7-66,0 руб./$, так как слабое ускорение инфляции в России в феврале всего до 5,2% г/г является хорошей новостью для облигационного рынка. Даже если курс получит поддержку от притока инвесторов в ОФЗ, и от значительных продаж валюты для налоговых платежей в конце марта, риски санкций все равно пока остаются важным ограничителем для российской валюты.

Доллар остается сильным несмотря на комментарии Д.Трампа: Несмотря на словесные интервенции Д.Трампа о том, что текущий курс доллара слишком крепкий и «мешает США иметь выгодные отношения с другими странами», американская валюта укреплялась к основным мировым валютам на этой неделе. Даже опубликованные позитивные данные о росте индекса PMI в сфере услуг в Германии до трехмесячного максимума не смогли переломить тренд на ослабление евро. Дополнительное давление на европейскую валюту также оказывают ожидания весьма сдержанных заявлений на сегодняшнем заседании ЕЦБ в отношении перспектив монетарной политики. Ожидается, что ЕЦБ сохранит текущую кредитно-денежную политику и снизит ожидания роста экономики и инфляции в ЕС. В результате, пара евро/$ сейчас торгуется в диапазоне 1,125-1,135.

Глава Банка Англии пытается успокоить рынки: Во вторник состоялось выступление главы Банка Англии М.Карни, в ходе которого он постарался успокоить рынки, заявив, что вероятность Brexit без соглашения весьма невысокая. По его словам, отсутствие сделки приведет к экономическому шоку как в Великобритании, так и в ЕС, что невыгодно ни одной из сторон. Тем не менее, даже несмотря на то, что индекс PMI по сектору услуг в Великобритании вырос до уровня 51,3 в феврале, фунт не смог преодолеть уровень сопротивления в 1,333 фунт/$. Ближайшим ключевым событием для британской валюты являются новые слушания в парламенте Великобритании по Brexit, которые состоятся на следующей неделе.

Цены на нефть удерживают уровень 65 $/барр.: Опубликованная вчера статистика по запасам нефти в США оказалась неожиданно сильной, так они выросли на 7,1 млн барр. при прогнозе роста на 1,5 млн барр. Однако эти данные не оказали существенного влияния на стоимость нефти, ее цена остается вблизи 66 $/барр. Продолжающееся сокращение добычи нефти в Венесуэле и Иране в совокупности с искусственным сокращением добычи нефти участниками ОПЕК+ поддерживает цены на нефть; мы не исключаем их роста до 70 $/барр. в краткосрочной перспективе.

Риски санкций нивелируют улучшение инфляционного фона: Большинство валют стран развивающихся рынков ослабли с начала марта в среднем на 2%, но курс рубля пока остается в диапазоне 65,7-66,0 руб./$. Поддержку курсу оказывает позитивный настрой облигационных рынков: вчера Минфину удалось разместить ОФЗ на сумму 46 млрд руб. при спросе в 70 млрд руб. Согласно данным Росстата, инфляция в России продолжает оставаться ниже ожиданий и составила 5,2% г/г в феврале, что в сочетании со снижением инфляционных ожиданий населения создает на рынке настрой на смягчения риторики ЦБ в последующие месяцы. Кроме того, во второй половине марта поддержку рублю будут оказывать значительные налоговые платежи. Однако все эти позитивные факты уравновешиваются риском санкций, который сдерживает более масштабный приток средств на российский рынок. Поэтому даже если в ближайшие недели курс рубля может дать повод для оптимизма, пока укрепление не выглядит долгосрочной траекторией. Торговый диапазон на предстоящую неделю нам представляется как 65,5-66,3 руб./$.