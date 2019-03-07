США в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.
Соединенные Штаты выяснили, что ряд иностранных банков помогает Мадуро вывести деньги из Венесуэлы и спрятать их за рубежом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника из администрации Белого дома.
«Они пытаются в разных местах скрыть эти деньги. В этих махинациях задействованы в том числе и некоторые иностранные банки», — заявил представитель американской администрации, не уточнивший, о каких финансовых организациях идет речь.
«В ближайшее время вы узнаете их названия. Мы намерены в течение нескольких недель ввести против них санкции», — добавил собеседник Reuters.
Ранее США заявляли о том, что в попытках вывести деньги из страны замешаны президент Мадуро, его ближайшее окружение, члены их семей, а также топ-менеджеры основных государственных компаний.
6 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством нынешнего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Речь, по его словам, шла о персональных санкциях и визовых ограничениях.
Санкции США против правительства нынешнего главы Боливарианской Республики действуют с 2014 года. С тех пор они неоднократно расширялись и продлевались. В последний раз президент США Дональд Трамп сделал это 5 марта. Ограничения против Венесуэлы он продлил еще на год. Кроме того, 2 марта США аннулировали визы у 49 связанных с Мадуро венесуэльцев.
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