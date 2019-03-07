«ВТБ Капитал», инвестиционное подразделение группы ВТБ, приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу, сообщили РБК два источника, знакомые с деталями сделки. По информации собеседников РБК, о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время.

В ВТБ и на «Первом канале» от комментариев отказались. Представитель Абрамовича Джон Манн на момент публикации не ответил на запрос РБК.

Совладельцем «Первого канала» российский миллиардер стал в начале 2000-х, выкупив 49% (тогда канал назывался «Общественное российское телевидение» — ОРТ) у Бориса Березовского за 150 млн долларов. В 2010 году Абрамович начал сокращать свою долю: 25% он продал Национальной медиа группе (НМГ) за 145 млн долларов. Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом прошлого года. Сократить пакет ему пришлось в рамках исполнения российского законодательства, чтобы соответствовать требованиям ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации». Незадолго до этого, в мае 2018 года, Абрамович получил израильское гражданство и, согласно российскому закону, не мог напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ.