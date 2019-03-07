При этом критерии оценки разрабатывались на основе тестирования ресурсов не только местных, но и крупнейших банков страны. При составлении рейтинга были рассмотрены 12 сайтов. Каждый из них оценивался по 30 параметрам, сгруппированным в четыре категории: структура/графика, навигация, информация и сервисы. 

Оценка проводилась с точки зрения посетителя сайта, не специалиста в их создании, по трем десяткам параметров, отдельно для мобильной и десктопной версий: сайты, не адаптированные под мобильные устройства, в рейтинге не участвовали. Проверялась адаптация под мобильные и десктопные устройства, верстка первой страницы, современная стилистика сайта, ожидаемо расположенное меню и быстрые ссылки, возможность быстро добраться до наиболее востребованной информации и получить ее в удобном виде, функциональность поиска и обратной связи. 

По результатам исследования, сайт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) занял верхнюю строчку итоговой таблицы. Самые высокие баллы обновленный сайт получил за продуманный клиентский интерфейс и визуальную привлекательность. Информационное наполнение сайта также оценили выше, чем у остальных участников рейтинга. 

«Первое место в рейтинге — результат года работы команды по обновлению технологической платформы сайта, — считает директор департамента электронного бизнеса УБРиР Вадим Белопольский. — Разработав новый сайт, мы значительно увеличили его потенциал роста и скорость разработки. Что дает возможность быстро меняться и не догонять рынок, не копировать решения, а задавать тренды в регионе. Помимо задач технологического и эстетического развития сайта мы получили эффективный инструмент для развития бизнеса и предложения банковских услуг нашим клиентам. Постоянно находясь на прямой связи с посетителями сайта, мы видим, что клиенты позитивно оценивают изменения». 

Аналитики отметили также связь финансовых показателей банка и качества его сайта. Если разделить все уральские банки на три категории — лучшие сайты рейтинга (5), худшие (7) и не попавшие в рейтинг (24), то у первых за пять лет выросла процентная маржа на 68% (медианное значение), у вторых — на 41%, у третьих лишь на 21%. Наглядна и динамика комиссионных доходов: плюс 20%, минус 40% и минус 28% соответственно.

Рейтинг сайтов банков Урала и Западной Сибири на февраль 2019

Банк

Город

Рейтинг

Структура / графика

Навигация

Информация

Сервисы

Разработка

УБРИР

Екатеринбург

6

4

2

2

-2

Студия Борового

НЕЙВА

Екатеринбург

5

2

0

1

2

Artsofte

ВУЗ-БАНК

Екатеринбург

4

3

2

1

-2

Студия Борового

ИЖКОМБАНК

Ижевск

3

2

2

1

-2

собственная

ЗАПСИБКОМБАНК

Тюмень

0

0

1

1

-2

собственная

РОСКОМСНАББАНК

Уфа

-1

1

0

-1

-1

собственная

СКБ-БАНК

Екатеринбург

-2

0

0

-1

-1

Skblab

СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК

Сургут

-3

1

-1

-1

-2

Qulix Systems

РУСЬ

Оренбург

-4

-1

0

-1

-2

собственная

ЧЕЛИНДБАНК

Челябинск

-5

0

-1

-2

-2

scada

ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК

Первоуральск

-5

0

-2

-1

-2

собственная

ПЕРМЬ

Пермь

-6

-2

-1

-1

-2

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