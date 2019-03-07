При этом критерии оценки разрабатывались на основе тестирования ресурсов не только местных, но и крупнейших банков страны. При составлении рейтинга были рассмотрены 12 сайтов. Каждый из них оценивался по 30 параметрам, сгруппированным в четыре категории: структура/графика, навигация, информация и сервисы.

Оценка проводилась с точки зрения посетителя сайта, не специалиста в их создании, по трем десяткам параметров, отдельно для мобильной и десктопной версий: сайты, не адаптированные под мобильные устройства, в рейтинге не участвовали. Проверялась адаптация под мобильные и десктопные устройства, верстка первой страницы, современная стилистика сайта, ожидаемо расположенное меню и быстрые ссылки, возможность быстро добраться до наиболее востребованной информации и получить ее в удобном виде, функциональность поиска и обратной связи.

По результатам исследования, сайт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) занял верхнюю строчку итоговой таблицы. Самые высокие баллы обновленный сайт получил за продуманный клиентский интерфейс и визуальную привлекательность. Информационное наполнение сайта также оценили выше, чем у остальных участников рейтинга.

«Первое место в рейтинге — результат года работы команды по обновлению технологической платформы сайта, — считает директор департамента электронного бизнеса УБРиР Вадим Белопольский. — Разработав новый сайт, мы значительно увеличили его потенциал роста и скорость разработки. Что дает возможность быстро меняться и не догонять рынок, не копировать решения, а задавать тренды в регионе. Помимо задач технологического и эстетического развития сайта мы получили эффективный инструмент для развития бизнеса и предложения банковских услуг нашим клиентам. Постоянно находясь на прямой связи с посетителями сайта, мы видим, что клиенты позитивно оценивают изменения».

Аналитики отметили также связь финансовых показателей банка и качества его сайта. Если разделить все уральские банки на три категории — лучшие сайты рейтинга (5), худшие (7) и не попавшие в рейтинг (24), то у первых за пять лет выросла процентная маржа на 68% (медианное значение), у вторых — на 41%, у третьих лишь на 21%. Наглядна и динамика комиссионных доходов: плюс 20%, минус 40% и минус 28% соответственно.