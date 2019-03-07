Аналитический центр «Эксперт» провел исследование сайтов банков Урала и Западной Сибири. Оценивались интернет-площадки самостоятельных банков, зарегистрированных в этих регионах.
При этом критерии оценки разрабатывались на основе тестирования ресурсов не только местных, но и крупнейших банков страны. При составлении рейтинга были рассмотрены 12 сайтов. Каждый из них оценивался по 30 параметрам, сгруппированным в четыре категории: структура/графика, навигация, информация и сервисы.
Оценка проводилась с точки зрения посетителя сайта, не специалиста в их создании, по трем десяткам параметров, отдельно для мобильной и десктопной версий: сайты, не адаптированные под мобильные устройства, в рейтинге не участвовали. Проверялась адаптация под мобильные и десктопные устройства, верстка первой страницы, современная стилистика сайта, ожидаемо расположенное меню и быстрые ссылки, возможность быстро добраться до наиболее востребованной информации и получить ее в удобном виде, функциональность поиска и обратной связи.
По результатам исследования, сайт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) занял верхнюю строчку итоговой таблицы. Самые высокие баллы обновленный сайт получил за продуманный клиентский интерфейс и визуальную привлекательность. Информационное наполнение сайта также оценили выше, чем у остальных участников рейтинга.
«Первое место в рейтинге — результат года работы команды по обновлению технологической платформы сайта, — считает директор департамента электронного бизнеса УБРиР Вадим Белопольский. — Разработав новый сайт, мы значительно увеличили его потенциал роста и скорость разработки. Что дает возможность быстро меняться и не догонять рынок, не копировать решения, а задавать тренды в регионе. Помимо задач технологического и эстетического развития сайта мы получили эффективный инструмент для развития бизнеса и предложения банковских услуг нашим клиентам. Постоянно находясь на прямой связи с посетителями сайта, мы видим, что клиенты позитивно оценивают изменения».
Аналитики отметили также связь финансовых показателей банка и качества его сайта. Если разделить все уральские банки на три категории — лучшие сайты рейтинга (5), худшие (7) и не попавшие в рейтинг (24), то у первых за пять лет выросла процентная маржа на 68% (медианное значение), у вторых — на 41%, у третьих лишь на 21%. Наглядна и динамика комиссионных доходов: плюс 20%, минус 40% и минус 28% соответственно.
|
Рейтинг сайтов банков Урала и Западной Сибири на февраль 2019
|
Банк
|
Город
|
Рейтинг
|
Структура / графика
|
Навигация
|
Информация
|
Сервисы
|
Разработка
|
УБРИР
|
Екатеринбург
|
6
|
4
|
2
|
2
|
-2
|
Студия Борового
|
НЕЙВА
|
Екатеринбург
|
5
|
2
|
0
|
1
|
2
|
Artsofte
|
ВУЗ-БАНК
|
Екатеринбург
|
4
|
3
|
2
|
1
|
-2
|
Студия Борового
|
ИЖКОМБАНК
|
Ижевск
|
3
|
2
|
2
|
1
|
-2
|
собственная
|
ЗАПСИБКОМБАНК
|
Тюмень
|
0
|
0
|
1
|
1
|
-2
|
собственная
|
РОСКОМСНАББАНК
|
Уфа
|
-1
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
собственная
|
СКБ-БАНК
|
Екатеринбург
|
-2
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
Skblab
|
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК
|
Сургут
|
-3
|
1
|
-1
|
-1
|
-2
|
Qulix Systems
|
РУСЬ
|
Оренбург
|
-4
|
-1
|
0
|
-1
|
-2
|
собственная
|
ЧЕЛИНДБАНК
|
Челябинск
|
-5
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
scada
|
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК
|
Первоуральск
|
-5
|
0
|
-2
|
-1
|
-2
|
собственная
|
ПЕРМЬ
|
Пермь
|
-6
|
-2
|
-1
|
-1
|
-2
|
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