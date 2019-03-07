Представитель учредителей Уралтрансбанка подал жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области о признании кредитной организации банкротом, говорится в определении суда.

Компнаия «Правовые профессиональные технологии» обжаловало в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 27 декабря 2018 года.

Областной суд при рассмотрении дела о банкротстве отклонил несколько ходатайств организации.

В качестве обоснования ходатайства об отложении рассмотрения дела компания «Правовые профессиональные технологии» сослалась на то, что ей было предоставлено мало времени на подготовку контрдоводов, на ознакомление дело было предоставлено лишь накануне судебного заседания.

Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал, так как «учредители банка не могли не знать о возбуждении дела о банкротстве, времени для выбора представителя и ознакомления с делом было достаточно». Также арбитраж отказал компании в ходатайстве о проведении судебной оценочной экспертизы по делу.

Регулятор 25 октября 2018 года отозвал у Уралтрансбанка лицензию на осуществление банковских операций.