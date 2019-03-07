Американская криптовалютная биржа Coinbase приобрела итальянский аналитический стартап Neutrino за 13,5 млн долларов, говорится в документах от 15 февраля, попавших в распоряжение портала Bitcoin Magazine.

Как сообщает Тtrcoin , предполагалось, что Neutrino «продолжит функционировать в качестве самостоятельной структуры на базе лондонского офиса Coinbase». Директор по рискам Марко Валлери, технический директор Альберто Орнаги и CEO Джанкарло Руссо должны были сохранить занимаемые должности.

Каждый из этих трех руководителей имел 22-процентную долю в капитале компании. Оставшиеся 33% принадлежали парижской венчурной фирме 360 Capital.

Coinbase согласилась выкупить доли у их владельцев и таким образом поглотить компанию. В день подписания контракта каждому из руководителей было передано по 487 045 долларов; 360 Capital получила 4 055 107 долларов. Оставшиеся 8 332 534 долларов были переведены на трастовый счет в банке Credit Suisse.