Британский финтех-стартап SETL, разрабатывающий инфраструктурные блокчейн-решения для расчетов, подал на банкротство. Как сообщает ForkLog , ссылаясь на The Gazette, эта новость стала неожиданной, несмотря на медвежий рынок.

SETL был основан известным трейдером из Лондонского Сити Питером Рэндаллом. В 2015 году управляющим директором был назначен бывший исполнительный директор Банка Англии сэр Дэвид Уокер. Затем должность CEO занял экс-сотрудник Goldman Sachs и бывший топ-менеджер Boston Consulting Group Филлип Морелл.

При этом в ходе трех раундов финансирования стартапу удалось привлечь 39 млн долларов.