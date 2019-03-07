В SETL пока никак не прокомментировали заявление о банкротстве.
Британский финтех-стартап SETL, разрабатывающий инфраструктурные блокчейн-решения для расчетов, подал на банкротство. Как сообщает ForkLog, ссылаясь на The Gazette, эта новость стала неожиданной, несмотря на медвежий рынок.
SETL был основан известным трейдером из Лондонского Сити Питером Рэндаллом. В 2015 году управляющим директором был назначен бывший исполнительный директор Банка Англии сэр Дэвид Уокер. Затем должность CEO занял экс-сотрудник Goldman Sachs и бывший топ-менеджер Boston Consulting Group Филлип Морелл.
При этом в ходе трех раундов финансирования стартапу удалось привлечь 39 млн долларов.
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