Основатель TRON Foundation Джастин Сан в комментарии к посту главы биржи Binance Чанпэна Чжао назвал стремительно растущий токен BNB «новым биткоином».

При этом за последнюю неделю binance coin подорожал на 40%, опередив по темпу роста все монеты первой десятки вместе взятые, сообщает ForkLog . Монета движется к отметке 14 долларов, невзирая на перекупленность Индикатора денежных потоков (MFI).

Чанпэн Чжао, отвечая на вопрос о возможности выплат части прибыли держателям токенов BNB, подчеркнул что компания этого делать не станет, так как это сделает BNB ценной бумагой.

Ускорение роста токена BNB может быть связано с анонсом нового токенсейла на платформе Binance Launchpad и позитивными ожиданиями, связанными с полноценным запуском децентрализованной биржи Binance DEX.