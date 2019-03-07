Средний бюджет на подарки к 8 марта составит в 2019 году 2,8 тыс. рублей, на цветы — 2,2 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

«Средний бюджет на подарки к Женскому дню составляет 2800 рублей. На цветы россияне планируют потратить около 2200 рублей. Бюджет на подарки у женщин ниже, чем у мужчин: 2300 и 3300 рублей соответственно. На покупку цветов женщины также потратят меньше: 1600 против 2600 рублей у мужчин», — отмечается в исследовании.

Согласно результатам опроса, чем выше уровень дохода, тем больше бюджет на подарки. «Россияне с зарплатой до 25 тысяч рублей потратят на презенты 2,2 тысячи рублей, а 1,6 тысячи рублей — на цветы; респонденты, зарабатывающие от 45 тысяч рублей в месяц, — 3,1 и 2,5 тысячи рублей соответственно», — отмечают эксперты. В Москве бюджет на подарки и цветы составляет в среднем по 2,9 тыс. рублей, в регионах — 2,8 тыс. рублей на подарки и 2,1 тыс. рублей на цветы.

Покупать подарки и цветы к 8 марта будут 69% мужчин и 69% женщин. Треть мужчин, согласно исследованию, поздравят с 8 Марта своих жен, 26% — матерей, 8% — дочерей, 7% — девушек, 3% — тещу, 2% — сестер, коллег и бабушек, 1% — подруг.

Большинство женщин будут поздравлять с 8 марта своих матерей (45%). Дочерям подарят подарки 11% женщин, 8% — другим родственницам. Не будут покупать цветы и подарки к 8 Марта 26% мужчин и 29% женщин.

В исследовании отмечается, что 12% компаний поощрят премиями сотрудниц к 8 марта, однако большинство работодателей (84%) не имеют подобной традиции. 67% компаний дарят подарки своим сотрудницам, 15% — партнерам компании, 12% — своим клиентам, 6% компаний будут дарить презенты представительницам контролирующих организаций.