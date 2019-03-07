Национальный Расчетный Депозитарий (НРД) стал первым ЦД, заключившим соглашение на пользование услугой gpi (global payment innovation) от SWIFT для ускоренного проведения трансграничных платежей, отслеживания платежей, и обеспечения прозрачности банковских тарифов и обменных курсов.

По словам председателя правления НРД Эдди Астанина, услуга gpi от SWIFT создаст дополнительный комфорт нашим клиентам при проведении трансграничных платежных операций, говорится в сообщении НРД.

Кроме того, НРД подключился к услуге SWIFT «Premium support offering», пользователи которой получают круглосуточную прямую поддержку SWIFT на более высоком уровне.