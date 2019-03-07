Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало кредитные рейтинги Моснарбанка.

Рейтинги отозваны по причинам делового характера, указывают в агентстве.



В частности, на момент отзыва долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте находились у банка на уровне «B1» со «стабильным» прогнозом, долгосрочные рейтинги риска контрагента — на уровне «Ba3», базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «b1». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе Moody's .