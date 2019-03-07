В собственном канале мессенджера Telegram появилось сообщение с призывом пользователей выйти на митинг за свободный интернет, который начнется в воскресенье 10 марта в 14:00 в Москве на площади Сахарова.

Как говорится в канале мессенджера, более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России а Telegram пока выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться, сообщает Rusbase .

Власти Москвы согласовали митинг, организуемый Либертарианской партией России, 1 марта. В документе о согласовании указано, что заявленная цель митинга — «демонстрация несогласия граждан с законопроектом сенатора Клишаса об изоляции российского сегмента интернета, пакетом Яровой, цензурой в интернете и политическими репрессиями в России».

Также 10 марта митинг пройдет в Хабаровске и Воронеже.