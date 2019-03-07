Наибольшая доля «женских» компаний сосредоточена в туристическом бизнесе (39%), сообщает облачный провайдер «Манго Телеком», специализирующийся на коммуникациях для бизнеса и предоставляющий услуги связи более чем 45,000 российских предприятий.

На втором месте по количеству занятых женщин-предпринимателей - сфера красоты и здоровья (30%). Также бизнес-леди активно занимаются образованием и медициной - 21% и 20% соответственно.

При этом, по данным исследования, 17% женщин-предпринимателей заняты в сфере ЖКХ и 15% - в сфере строительства.

Всего же, согласно Индексу женской предпринимательской активности Women Business Index, женщины составляют от 27 до 32% от общего числа предпринимателей в России.