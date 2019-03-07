Новую русскоязычную версию площадки для проведения краудсейлов Binance Launchpad запустила криптовалютная биржа Binance.

В описании кампании по распродаже цифровых денег, которую планируется провести 19 марта, теперь указывается московское время, сообщает РБК .

Монеты можно будет приобрести за токены binance coin. Проект Celer Network планирует привлечь 4 млн долларов.

Ранее на Binance Launchpad прошли токенсейлы bittorrent и fetch.AI, сейчас они торгуются в 6 и 4 раза выше первоначальной цены.