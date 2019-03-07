Смартфон Samsung Galaxy S10 может поддерживать биткоин, но позволит работать с еthereum, сообщают обзорщики. При этом они подтверждают наличие в нем программной оболочки Blockchain Keystore для взаимодействия с ключами в блокчейнах.

Как сообщает Тtrcoin , возможно, в кошельке реализована поддержка ERC20-токенов, учитывая намерение Samsung сделать Galaxy S10 ориентированным на работу с децентрализованными приложениями.

Также вероятно, что поддержка биткоина появится в Galaxy S10 со временем. Как ранее отмечал один из IT-экспертов, наличие в смартфоне чипа Exynos 9820 с поддержкой технологии физически неклонируемой функции означает, что на аппаратном уровне устройство отлично подходит для хранения криптовалют.