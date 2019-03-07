Внешнеторговый оборот России в январе составил 47,2 млрд долларов, сократившись по сравнению с первым месяцем прошлого года на 5,4%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 16 млрд долларов, что на 2,4 млрд долларов меньше, чем в январе 2018 года.

Российский экспорт в январе-2019 составил 31,6 млрд долларов (минус 7,4% в годовом выражении). На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,4%, на страны СНГ — 10,6%. Удельный вес топливно-энергетических товаров, являющихся основной российского экспорта, в его товарной структуре снизился с 68,6% год назад до 67,4%.

Российский импорт в январе 2019 года уменьшился на 1% в годовом выражении до 15,6 млрд долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,2%, на страны СНГ — 10,8%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 44,4% (в январе 2018 года — 43,8%).

Среди основных торговых партнеров России в дальнем зарубежье вырос в годовом выражении январский товарооборот с Нидерландами (плюс 4,4%), Южной Кореей (плюс 61,1%), Италией (плюс 16,8%), Францией (плюс 5,8%), сократился — с Китаем (минус 4,5%), Германией (минус 15,7%), Турцией (минус 14,1%), США (минус 3,8%), Польшей (минус 32,9%), Японией (минус 13,3%).



Из стран СНГ увеличился экспорт в Азербайджан, Киргизию, Молдавию, Узбекистан (сократился — в Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Туркмению, на Украину) и импорт из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана (из остальных стран — уменьшился), свидетельствуют данные таможенной статистики.