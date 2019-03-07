Власти Подмосковья привлекут Росфинмониторинг для контроля за тратами застройщиков. Это должно избавить регион, в котором в прошлом году обанкротилась Urban Group, от появления новых обманутых дольщиков, сообщает РБК.



Главгосстройнадзор Московской области и Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу 7 марта подпишут соглашение о сотрудничестве. Ведомства на безвозмездной основе будут сотрудничать для «выявления и пресечения незаконных финансовых операций, связанных с расходованием» денег дольщиков и для борьбы с коррупцией, заявил представитель Московской области.

Росфинмониторинг будет анализировать данные по операциям застройщиков Подмосковья, пояснили изданию в пресс-службе правительства Московской области. Если служба выявит незаконные финансовые операции, связанные с деньгами дольщиков, она должна будет отправить эту информацию в областной Госстройнадзор. Новая форма контроля будет касаться только строительства жилых комплексов, которое ведется по старым правилам.

С 1 июля 2019 года все новые стройки и большинство существующих должны будут перейти на схему финансирования и продаж через эскроу-счета. По этой схеме деньги дольщиков будут храниться на счетах в банке до полного окончания строительства. Банки же будут предоставлять застройщикам проектное финансирование и контролировать то, как тратятся эти деньги.

«Мы стараемся внести новшества в надзорную деятельность, чтобы ее усовершенствовать, — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян. — Мы ищем и применяем новые меры, с этим и связано появление такой инициативы».

Сейчас в Московской области, по данным единой информационной системы жилищного строительства, строится 16,5 млн кв. м жилья. В тройку крупнейших застройщиков региона входят группа «ПИК» (2,8 млн кв. м), группа «Самолет» (1,3 млн кв. м) и группа «Гранель» (884 тыс. кв. м). На четвертом месте по объему строящегося жилья (880 тыс. кв. м) находится Urban Group, обанкротившаяся в 2018 году. Сейчас достройка ее домов финансируется Фондом защиты дольщиков, правительством Московской области и федеральным бюджетом. На момент своего краха Urban Group заключила 14,6 тыс. договоров долевого участия на строительство квартир общей стоимостью 50,2 млрд рублей.