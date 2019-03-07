Внешний долг Венесуэлы — государственный и частный — на конец 2018 года составил почти 156 млрд долларов, подсчитал вашингтонский Институт международных финансов (IIF, данные есть у РБК). Внешний долг увеличился в 2,5 раза по сравнению с показателем 2007 года (62 млрд долларов).

Венесуэльское правительство не публикует данные о внешнем долге. Центробанк Венесуэлы прекратил раскрывать макроэкономические показатели на постоянной основе после того, как к власти в 2013 году пришел Николас Мадуро. МВФ в мае 2018 года вынес Венесуэле официальное неодобрение в связи с отсутствием экономической статистики. У страны даже нет надежно измеренного ВВП за последние годы.

Цифры IIF — выше тех, что публиковала PDVSA в январе 2019 года: компания тогда сообщила, что ее долг в 2018 году снизился на 5% и составил 34,6 млрд долларов. IIF оценивает внешний долг PDVSA существенно выше — 63 млрд долларов.

Задолженность PDVSA перед «Роснефтью» на конец 2018 года составляла только 2,3 млрд долларов (а не 5 млрд долларов, как утверждает IIF), сообщала российская компания, но этот показатель не учитывал проценты.

В целом IIF оценивает внешний долг Венесуэлы значительно выше, чем большинство экспертов. Так, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) считает, что совокупный внешний долг Венесуэлы на конец 2017 года составлял 100,3 млрд долларов.