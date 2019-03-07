Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях до конца 2019 года.
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов.
Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях по крайней мере до конца 2019 года, отмечается в релизе.
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