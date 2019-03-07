Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов.

Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях по крайней мере до конца 2019 года, отмечается в релизе.