Чистая прибыль Московского Кредитного Банка по МСФО за 2018 год выросла на 31,5% к 2017 году и составила 27,2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Совокупные активы банка увеличились за 2018 год на 13,6%, до 2 трлн 145,9 млрд рублей. Одной из причин роста банк называет диверсификацию источников роста. Операционный доход до вычета резервов за отчетный период вырос на 4,5% и составил 65,2 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка за год увеличился на 6,9% и составил 48,4 млрд рублей. Отмечается, что рост произошел на фоне развития различных направлений бизнеса банка. Комиссионные доходы банка увеличились на 2,1% по сравнению с 2017 годом и составили 15,8 млрд рублей. В кредитной организации указывают на увеличение доходов от кассовых операций, включая доходы, связанные с инкассацией.

Совокупный кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился в IV квартале на 5,2%, при этом сокращение за 2018 год составило 9,6%, до 740,1 млрд рублей.

МКБ отмечает, что розничный кредитный портфель прибавил за год 10,1% и составил 96,6 млрд рублей за счет роста необеспеченных кредитов на 14,2% — до 72,2 млрд рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 86,9% по итогам 2018 года, на розничный портфель приходилось 13,1%.

Счета и депозиты клиентов увеличились за год на 35,1% и составили 1 272,2 млрд рублей, что равно 65,1% от совокупных обязательств банка. Рост депозитной базы обусловлен преимущественно увеличением депозитов корпоративных клиентов на 37,9%, до 897,1 млрд рублей.