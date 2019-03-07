Корпоративные клиенты 1 октября 2018 начали использовать обновленное web-приложение «УРАЛСИБ бизнес-online», которое сейчас входит в десятку лучших по версии Markswebb ( по результатам Business Internet Banking Rank-2018).

И вот теперь Банк УРАЛСИБ объявил о запуске в «УРАЛСИБ бизнес-online» чата . Здесь можно задать вопрос специалисту, получить персональную консультацию по обслуживанию расчетного счета, состоянию платежей, по подключению новых продуктов и услуг, по тарифам и сервисам УРАЛСИБ.

Организация чат-канала взаимодействия с клиентами — результат совместной работы УРАЛСИБ, компаний iQStore и iSimpleLab . Внедрение платформы iQChannels стало частью масштабного проекта запуска обновленной экосистемы современных цифровых каналов для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-online». Интеграция проводилась параллельно с построением фронтовых компонент нового online-банкинга и была выполнена в кратчайшие сроки благодаря наличию встроенной в iQChannels поддержки совместимости с платформой ДБО iSimpleBank 2.0 .

Перед проектной группой на первом этапе стояла задача обеспечить пользователей системы ДБО Банка УРАЛСИБ сервисом квалифицированной консультации в режиме чата. И использование именно такого канала взаимодействия стало неотъемлемым элементом качественного банковского обслуживания.

В ходе реализации проекта были учтены и большие планы Банка УРАЛСИБ по наращиванию качества сервиса и по предоставлению новых услуг юрлицам и предпринимателям. Поэтому чат-канал станет одним из ключевых для прямого доступа к клиенту, удовлетворения его потребностей, для быстрого получения обратной связи и корректировки шагов в развитии банка.

Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников: «Внедряя в «УРАЛСИБ бизнес-online» платформу iQStore «As Is», мы изначально понимали, что для масштабов задач, стоящих перед банком, данное решение будет необходимым и в дальнейшем по мере роста проекта, и для привлечения новых клиентов из различных сегментов, и для активного развития. Используя наработанное в ряде проектов интеграционное взаимодействие с ДБО на платформе iSimpleBank 2.0, команда iSimpleLab уже на первом этапе дала операторам колл-центра возможность получать в чате подробную информацию о клиенте и квалифицированно обслуживать его. А в ближайшем будущем совместно с банком мы планируем значительно нарастить функционал чата и, как следствие, увеличить кейсы его использования».

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса . Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг и дистрибуции их во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильные приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

О компании:

i QStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCam Group и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels — мессенджер для службы клиентской поддержки с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimplebank 2.0 и CRM-системами.

Источник: iCAM Group