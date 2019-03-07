Глава Twitter Джек Дорси сообщил о том, что на этой неделе уже превысил лимит в 10 тыс. долларов на покупку биткоина в Cash App от Square.

При этом он намекнул, что на следующей неделе может все-таки присоединиться к акции «Stacking Sat Saturday», которая предполагает покупку BTC на 25 долларов каждую неделю, сообщает ForkLog .

Также CEO Twitter является верным сторонником биткоина и концепции «нативной валюты интернета».