Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в России, направил заявление в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, прокуратуру и в полицию Швеции по поводу причастности банка Swedbank к отмыванию денег. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу SVT.

«Мы выявили большое количество подозрительных трансакций, которые проходят через различные отделения Swedbank, — пояснил Браудер. — Я хочу, чтобы банк сотрудничал с властями, но я бы также посоветовал им делать то, что делал Danske Bank, то есть немедленно нанять внешнюю аудиторскую компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом».

«Представленная мною документация — это лишь небольшая часть, основанная на нескольких счетах. Есть гораздо больше информации, которую можно проанализировать», — добавил он.

В России Браудер уже дважды был осужден заочно. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы (в этом же деле фигурировал и аудитор фонда Сергей Магнитский, скончавшийся в московском СИЗО). В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы вновь заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения, признав виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве.

Как сообщил 20 февраля телеканал SVT, один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4,2 млрд долларов) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank.

