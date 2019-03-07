Пять японских банков намерены запустить инфраструктуру финансовых услуг на основе технологии блокчейн.

Таким образом, Bank of Iwate, Bank of Yokohama, Aomori Bank, Akita Bank и Yamanashi Chuo Bank будут совместно работать на блокчейн-платформе Fitting Hub, предназначенной для совместного оказания финансовых услуг. Интегрируя функции аутентификации, платформа позволит клиентам получать доступ к финансовым услугам учреждений, в которых они не регистрировались, сообщает Anycoin .

Первый сервис на Fitting Hub планируется запустить в апреле. Это будет электронная служба доставки, которая позволит управлять данными форм пользователей из нескольких финансовых учреждений и компаний на одном экране.