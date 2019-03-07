Рубль в феврале укрепился в реальном выражении, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — феврале 2019 года» .

Средний номинальный курс доллара в феврале составил 65,86 рубля (в январе — 67,33 рубля), с начала текущего года — 66,59. Средний номинальный курс евро в феврале равнялся 74,78 рубля (в январе — 76,92 рубля), с начала года — 75,84.

В реальном выражении рубль укрепился в феврале по сравнению с январем этого года на 2,5% к доллару и на 3,6% к евро, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 3,2% к доллару и на 4,6% к евро.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам, по оценке, повысился в феврале по сравнению с январем 2019 года на 2,4%, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 2,8%.

По динамике реального курса Банк России при первой публикации данных приводит оценочные значения, в дальнейшем они зачастую корректируются. В числе прочего понижена оценка реального укрепления рубля к корзине валют в январе по сравнению с предыдущим месяцем — с 0,5% до 0,3%.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.



В годовом выражении (по сравнению с январем — февралем 2018 года) рубль ослаб по всем направлениям: в частности, по реальному курсу, согласно оценке ЦБ, — на 11,5% к доллару, 4,4% к евро и 5,9% к корзине валют.