К 8 Марта банк «Открытие» и социальная сеть «Вконтакте» запустили новый набор на грантовую программу #яделаюбизнес для женщин-предпринимателей со всей России.

Результаты данного этапа до конца апреля 2019 года подведет конкурсная комиссия из представителей «Вконтакте» и банка «Открытие». Авторы 5 лучших стратегий получат гранты на продвижение бизнеса Вконтакте на общую сумму 1,35 млн рублей и сертификаты на обслуживание в банке«Открытие». Финальное мероприятие с награждением всех победителей пройдет в Москве в мае 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам заместителя президента-председателя правления банка «Открытие» Надии Черкасовой, в рамках новой волны #яделаюбизнес организаторы ориентируются на поиск проектов, реализованных в дистанционных каналах, а так же интересные digital-решения.