На первом месте по популярности у женщин-предпринимателей – профессиональное управление недвижимостью, на втором – грузоперевозки, говорится в исследовании банка «Открытие», в рамках которого были проанализирована деятельность свыше 80 тысяч индивидуальных предпринимателей, 34% из которых составляют женщины.

В сфере управления собственной и арендованной недвижимостью задействовано 5,7% от общего числа предпринимательниц. также 4,8% от всех женщин-предпринимателей работает в сфере грузоперевозок. Розничная торговля одеждой занимает лишь 3,5% от общего числа частных предпринимательниц. Салоны красоты и парикмахерские – на четвертом месте, с долей в 3%.

При этом, согласно данным исследования, каждый десятый предприниматель в стране, занимающийся трудоемкой обработкой металлических изделий, – женщина. Также женщинами являются 11 из 100 индивидуальных предпринимателей в сфере столярных работ. В сфере лесозаготовке доля женщин достигла 23%.

Меньше всего женщины-предприниматели представлены в сегменте ремонта электрического оборудования (3%). Банку удалось обнаружить лишь одну женщину, которая в качестве бизнеса избрала пресноводное рыболовство.

Также, из общего числа предпринимателей в сфере фотографии - 41% женщин. 30% дам - из числа производителей кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. 21% дам задействованы в сфере ремонта обуви и прочих изделий из кожи. Бетонные и железобетонные работы – 1 женщина из 17 предпринимателей в этом сегменте.