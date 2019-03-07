Новость о том, что МТС выплатят штраф в размере 850 млн долларов в рамках расследования в отношении бывшей дочерней компании в Узбекистане, обвалила котировки акций сотового оператора.

Утром бумаги компании торговались чуть выше 250 рублей, тогда как накануне они поднимались выше 258 рублей. К 15:00 мск акции МТС немного отскочили от минимумов и стоили в районе 254,45 рубля, потеряв к предыдущему закрытию 1,13%.

Аналитики считают, что кратковременная просадка акций объясняется излишне эмоциональной реакцией инвесторов. Риски крупного штрафа уже были заложены в их котировках.

«Размер штрафа соответствует сумме, которую компания зарезервировала в третьем квартале 2018 года», — написала в обзоре аналитик «БКС Глобал маркетс» Мария Суханова.

Главный вопрос — как столь значительная сумма отразится на дивидендной политике компании. Как пишут в комментариях аналитики «Атона», урегулирование заставляет задуматься, как эта выплата будет финансирована — за счет текущего денежного потока или нового долга. Суханова указывает, что даже привлечение заемных средств на финансовые показатели МТС практически не повлияет. По ее расчетам, учитывая низкую долговую нагрузку оператора, штраф добавит 0,3 пункта к соотношению «чистый долг / EBITDA».

«Это по-прежнему комфортный уровень», — считает она, отмечая, что компания за последнее время несколько раз подтверждала намерение выплачивать высокие дивиденды. Ранее глава компании заявлял, что МТС по меньшей мере сохранят дивиденды на прежнем уровне — около 10%.