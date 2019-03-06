До 15 марта 2019 года включительно клиенты ВУЗ-банка – юридические лица и индивидуальные предприниматели получают кешбэк 1% при оплате корпоративной картой в рамках праздничной акции к Международному женскому дню, говорится в сообщении банка.

По словам заместителя председателя правления – директора департамента малого и среднего бизнеса АО «ВУЗ-банк» Олега Попкова, акция запущена в период праздников, когда большинство компаний активно покупает подарки сотрудникам и клиентам. Таким образом, расплачиваясь корпоративной картой, можно вернуть назад часть средств и контролировать расходы в интернет-банке.

При этом кешбэк начисляется как действующим клиентам банка, которые давно пользуются корпоративной картой, так и тем, кто оформит карту в период проведения акции, добавил Олег Попков.