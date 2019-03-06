Министерство труда Аргентины планирует инвестировать в находящиеся на ранних стадиях развития блокчейн-стартапы, получающие поддержку венчурного подразделения криптовалютной биржи Binance в рамках второго сезона инкубационной программы.

В пользу каждого аргентинского блокчейн-стартапа будет выделяться до 50 тыс. долларов. Таким образом, планируется поддерживать до 10 блокчейн-проектов ежегодно на протяжении четырех лет, сообщает Ttrcoin .

Соглашение на дополнительное финансирование было подписано после того, как Binance Labs выбрал Буэнос-Айрес в качестве одного из регионов для отбора блокчейн-стартапов в свою инкубационную программу, говорится в анонсе.