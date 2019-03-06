В Таиланде за незаконную финансовую деятельность задержали россиянина Алексея Долженкова. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на иммиграционное бюро.

Отмечается, что мужчина, находясь на Пхукете, занимался незаконной финансовой деятельностью в России через Интернет. Долженков был консультантом одной из компаний, которая подавала фальшивые налоговые претензии и банковские запросы. По данным начальника иммиграционной службы, в России задержанный нанес ущерб в размере 235 млн батов (7,37 млн долларов), он будет депортирован.

В октябре 2015 года в России был выдан ордер на арест Долженкова. Россиянин сбежал из страны и скрывался на Пхукете в течение почти четырех лет.

РБК отправил запрос в посольство Таиланда.